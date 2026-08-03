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«Первосентябрьский капитал» предложили ввести для волгоградских родителей

Борис Чернышов, представляющий в федеральном заксобрании партию ЛДПР, далеко не первый депутат Госдумы, выступающий за поддержку семей со школьниками.

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов, представляющий в федеральном заксобрании партию ЛДПР, предложил ввести «Первосентябрьский капитал». Соответствующее обращение он направил на имя вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.

Родителям, которые воспитывают школьников, необходимо выделять для подготовки к новому учебному году суммы в зависимости от средней зарплаты по региону, считает парламентарий.

Для семей, где подрастают учащихся начальных классов, размер выплат должен составлять 25% от средней зарплаты, для учеников средних классов — 30%, для старшеклассников — 35%, сообщает РИА Новости.

Это далеко не первый депутат Госдумы, выступающий за поддержку семей с детьми-школьниками. Ранее об этом говорили коммунисты Нина Останина и Сергей Гаврилов, а и также депутаты «Справедливой России» во главе с лидером партии Сергеем Мироновым.

Однако до сих пор ни одна из инициатив не была поддержана думским большинством.

Ранее сообщалось, что семьи с детьми получат июльские выплаты третьего и пятого августа в Волгоградской области.

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