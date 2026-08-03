«Первосентябрьский капитал» предложили ввести для волгоградских родителей

Это далеко не первый депутат Госдумы, выступающий за поддержку семей с детьми-школьниками. Ранее об этом говорили коммунисты Нина Останина и Сергей Гаврилов, а и также депутаты «Справедливой России» во главе с лидером партии Сергеем Мироновым.