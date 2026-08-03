Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Итоговую аттестацию представителей 14 стран провели в Нижнем Новгороде

Семь межуниверситетских тандемных групп представили свои перспективные инициативы, направленные на развитие международного социогуманитарного сотрудничества, научно-исследовательскую и событийную кооперацию, продвижение русского языка.

1 августа на площадке Университета Добролюбова прошла итоговая аттестация участников международного проекта «Летний институт для молодых преподавателей и исследователей» (направление «Социальные науки») — в нём участвовали представители 14 стран.

Семь межуниверситетских тандемных групп презентовали инициативы для развития международного социогуманитарного сотрудничества, академической кооперации и продвижения русского языка и российского культурного кода.

Среди проектов — международная онлайн‑платформа для академического взаимодействия (её предложила группа из вузов Вьетнама, Узбекистана, Индонезии и Индии), трэвел‑шоу о цифровом детоксе и этнопогружении от команды из Беларуси, Приднестровья и Узбекистана, школа молодых преподавателей для обмена дидактическим опытом (от вузов Беларуси, Таджикистана и Приднестровья).

Ряд инициатив посвятили художественному переводу и подготовке кадров с учётом развития ИИ — их представили вузы Индии, Китая, Мексики и Египта. Ещё один проект нацелен на культурный обмен и раскрытие национальных ценностей молодёжи ряда стран СНГ.

Особый акцент сделали на интернет‑платформе, объединяющей выпускников всех четырёх сезонов «Летнего института»: она позволит хранить учебные материалы, искать партнёров, вести совместные исследования, публиковать статьи и делиться воспоминаниями. Запуск портала — важный шаг для системной работы сообщества, особенно в преддверии юбилейного сезона‑2027.

В аттестационных мероприятиях участвовали представители НГЛУ, включая и. о. директора Института непрерывного образования, заместителя директора этого института, директора Центра продвижения бренда вуза и директора НОЦ востоковедения. По итогам защит участникам вручили удостоверения о повышении квалификации и сертификаты о прохождении стажировочных модулей.

Участники «Летнего института» высоко оценили программу: отметили её образовательную ценность, насыщенность культурной составляющей и возможность глубже познакомиться с Россией. Руководитель проекта подчеркнула разнообразие и актуальность представленных инициатив, выделив как особый успех запуск онлайн‑портала для объединения участников разных сезонов.

Узнать больше по теме
Приднестровье – непризнанное государство с уникальной историей
Приднестровье — территория с особым статусом, который не признает ни одно государство мира. Здесь есть свое правительство, свои деньги и свои законы, но на международной карте такая страна отсутствует. Формально эти земли относятся к Молдове, но уже более 30 лет здесь живут по собственным правилам. Рассказываем, где находится этот уникальный анклав, почему его существование вызывает споры и как устроена жизнь в месте, которого официально не существует.
Читать дальше