Итоговую аттестацию представителей 14 стран провели в Нижнем Новгороде

1 августа на площадке Университета Добролюбова прошла итоговая аттестация участников международного проекта «Летний институт для молодых преподавателей и исследователей» (направление «Социальные науки») — в нём участвовали представители 14 стран.
Семь межуниверситетских тандемных групп презентовали инициативы для развития международного социогуманитарного сотрудничества, академической кооперации и продвижения русского языка и российского культурного кода.
Среди проектов — международная онлайн‑платформа для академического взаимодействия (её предложила группа из вузов Вьетнама, Узбекистана, Индонезии и Индии), трэвел‑шоу о цифровом детоксе и этнопогружении от команды из Беларуси, Приднестровья и Узбекистана, школа молодых преподавателей для обмена дидактическим опытом (от вузов Беларуси, Таджикистана и Приднестровья).
Особый акцент сделали на интернет‑платформе, объединяющей выпускников всех четырёх сезонов «Летнего института»: она позволит хранить учебные материалы, искать партнёров, вести совместные исследования, публиковать статьи и делиться воспоминаниями. Запуск портала — важный шаг для системной работы сообщества, особенно в преддверии юбилейного сезона‑2027.
В аттестационных мероприятиях участвовали представители НГЛУ, включая и. о. директора Института непрерывного образования, заместителя директора этого института, директора Центра продвижения бренда вуза и директора НОЦ востоковедения. По итогам защит участникам вручили удостоверения о повышении квалификации и сертификаты о прохождении стажировочных модулей.
Участники «Летнего института» высоко оценили программу: отметили её образовательную ценность, насыщенность культурной составляющей и возможность глубже познакомиться с Россией. Руководитель проекта подчеркнула разнообразие и актуальность представленных инициатив, выделив как особый успех запуск онлайн‑портала для объединения участников разных сезонов.