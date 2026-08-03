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Средний размер накоплений волгоградцев равен 4,4 месяца без работы

Такие результаты показал проведенный в регионе опрос.

В Волгограде финансовой подушки безопасности местных жителей в случае потери работы или источника дохода хватит в среднем на 4,4 месяца. Такие данные приводит сервисный центр по поиску работы SuperJob на основе проведенного опроса.

Сформированные накопления есть у большей части жителей. При этом около трети респондентов отметили, что при внезапной утрате заработка их сбережений хватит не более чем на один-два месяца жизни.

Согласно опросу, лишь небольшая доля горожан имеет достаточно ресурсов, чтобы продержаться без постоянного дохода полгода или даже год. При этом ужчины чаще заявляют о наличии накоплений и готовности жить на них дольше, чем женщины.

Финансовая подушка остается главным гарантом стабильности в любой непредвиденной ситуации.

Ранее сообщалось, что в регионе может появиться первосентябрьский капитал.