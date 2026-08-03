Калининградская область заняла предпоследнее место в СЗФО по уровню средней зарплаты

Среднемесячная начисленная заработная плата в мае 2026 года в среднем по РФ составила 110 216 рублей и по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года увеличилась на 10,1%, утверждает Росстат. В апреле средний размер зарплаты по стране составлял 109 052 рубля.