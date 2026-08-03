Калининградская область заняла предпоследнее место в СЗФО по уровню средней зарплаты

Калининградская область заняла 10-е место в Северо-Западном Федеральном округе по уровню среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников организаций в мае 2026 года. По данным Росстата, ниже средние заработки только в Псковской области.
Средняя зарплата в Северо-Западном Федеральном округе в мае составила 115 010 ₽, утверждает Росстат. В Калининградской области, напомним, этот показатель вырос до 83 628,9 ₽ В Псковской он составляет 71 628 ₽
Данные Росстата по средней зарплате за май в СЗФО:
Северо-Западный федеральный округ 115 010.
Ненецкий авт. округ 178 010.
Мурманская область 150 467.
Санкт-Петербург 128 671.
Республика Коми 114 460.
Архангельская область без авт. округа 104 363.
Ленинградская область 102 733.
Республика Карелия 91 918.
Вологодская область 87 759.
Новгородская область 86 500.
Калининградская область 83 629.
Псковская область 71 628.
Среднемесячная начисленная заработная плата в мае 2026 года в среднем по РФ составила 110 216 рублей и по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года увеличилась на 10,1%, утверждает Росстат. В апреле средний размер зарплаты по стране составлял 109 052 рубля.