Инфляция все еще выше 10%: где сильнее растут цены в Казахстане

Продовольствие выросло в цене на 0,4%, а непродовольственные товары и платные услуги подорожали на 0,7%. В годовом разрезе сильнее всего в Казахстане выросла стоимость непродовольственных товаров — на 11,7%. Этот показатель сохраняется неизменным с апреля 2026 года, то есть уже четвертый месяц подряд. Продовольственные товары за год подорожали в среднем на 10,1%, а платные услуги — на 9,2%.