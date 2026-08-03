Инфляция все еще выше 10%: где сильнее растут цены в Казахстане

В июле инфляция в Казахстане продолжила снижаться. Согласно данным Бюро национальной статистики, на 1 августа она составила 10,2%. С начала года цены выросли в среднем на 5,7%. За месяц товары и услуги подорожали на 0,6%.
Продовольствие выросло в цене на 0,4%, а непродовольственные товары и платные услуги подорожали на 0,7%. В годовом разрезе сильнее всего в Казахстане выросла стоимость непродовольственных товаров — на 11,7%. Этот показатель сохраняется неизменным с апреля 2026 года, то есть уже четвертый месяц подряд. Продовольственные товары за год подорожали в среднем на 10,1%, а платные услуги — на 9,2%.
Инфляция сильно отличается в зависимости от региона. Самый высокий показатель зафиксирован в Северо-Казахстанской области — 12,8%. Следом идет область Ұлытау — 12,7%. На третьем месте расположилась область Жетісу — 12,6%.
В Астане цены за год выросли в среднем на 9,8%, в Шымкенте — на 9,7%, а в Алматы — на 9%. Самая низкая инфляция зафиксирована в Карагандинской области — 8,7%. Сильнее всего за год подорожали услуги в сфере отдыха и культуры (16,6%), личного ухода и социальной защиты (14,7%), а также здравоохранения (14,6%).
Заметный рост цен также зафиксирован на алкоголь и табачные изделия (12,9%), транспорт (11,5%), одежду и обувь, а также рестораны и гостиницы (по 10,9%). Медленнее всего в Казахстане дорожали страховые и финансовые услуги (1,1%), жилищно-коммунальные услуги (5,7%) и связь (6%).