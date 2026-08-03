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Беларусь вошла в тройку крупнейших импортеров кукурузного крахмала из России

МИНСК, 3 авг — Sputnik. Объем экспорта кукурузного крахмала из России по итогам первого полугодия 2026-го составил около 11,3 млн в долларовом эквиваленте, сообщил Федеральный центр развития экспорта продукции АПК Минсельхоза РФ (Агроэкспорт).

Источник: Sputnik.by

По оценкам экспертов, поставки за границу выросли на 72% как в весе, так и в деньгах, если сравнивать с аналогичным периодом предыдущего года.

«Россия поставила на зарубежные рынки 27 тыс. тонн кукурузного крахмала», — добавили в Агроэкспорте.

Крупнейшим покупателем российского кукурузного крахмала стал Узбекистан. В январе-июне (без учета данных по странам ЕАЭС за июнь) на эту страну пришлось свыше 11 тысяч тонн от всего объема.

Второй по значимости зарубежный рынок сбыта кукурузного крахмала — Беларусь. В январе-июне объемы поставок в республику составили порядка более 4 тысяч тонн.

Замыкает тройку Казахстан (порядка 4 тыс. тонн).

В пятерку крупнейших импортеров также вошли Таджикистан (свыше 1,7 тыс. тонн) и Кыргызстан (свыше 1,5 тыс. тонн).

В «Агроэкспорте» также отметили, что в 2026 году РФ впервые начала поставки кукурузного крахмала в Афганистан. Объем экспорта составил около 250 тонн на сумму почти 150 тысяч долларов.

Ранее сообщалось, что Беларусь входит в число крупнейших покупателей ряда российских продовольственных товаров.

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