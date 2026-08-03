На ТИМ «Юниор» пройдет Школа финансовой грамотности

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. С 30 июля на площадке ТИМ «Юниор» стартовала Школа финансовой грамотности. Волонтёры финансового просвещения Красноярского края проводят серию образовательных мероприятий для всех четырёх смен форума. Всего участниками Школы финансовой грамотности станут более 500 юниоровцев.
Программа Школы посвящена темам, актуальным для подростков уже сейчас: планирование личного бюджета, финансовые цели, накопления, основы страхования и инвестирования. Помимо практических занятий и лекций, ребята смогут в игровой форме познать азы финансовой грамотности, приняв участие в настольных финансовых и экономических играх. Это помогает закрепить знания в формате живого общения и командной работы.
Организатором команды волонтёров выступает АНО Центр развития предпринимательских способностей «Достижения». В команду проекта входят педагоги-наставники, школьники и студенты — самому младшему волонтёру 11 лет. Все участники команды получают волонтёрские часы на портале «Добро.рф», официально подтверждая свой вклад в развитие финансовой грамотности в регионе.
Директор АНО Центр развития предпринимательских способностей «Достижения», лектор Российского общества «Знание», волонтёр финансового просвещения с 2019 года Анжелика Ёлшина отмечает:
«Школа финансовой грамотности на ТИМ “Юниор” — это пространство, где мы учим ребят думать о деньгах осознанно. Показываем на живых примерах, как финансовая грамотность помогает в жизни. Наши волонтёры сами разбираются в этих темах, а значит, могут говорить с участниками на одном языке».
Она также подчёркивает, что многие подростки не получают базовых знаний о финансах в школе, а родители не всегда могут доступно объяснить, как работают деньги. Благодаря «равному обучению» — когда информацию передают сами подростки — материал усваивается легче и интереснее.
«Я занимаюсь волонтёрством с 10 лет, и для меня это не просто хобби — это возможность быть полезным. На ТИМ “Юниор” я помогаю организовать игровую площадку, где мы с другими волонтёрами проводим настольные финансовые и экономические игры. Мне нравится наблюдать, как участники включаются в процесс, начинают обсуждать стратегии и договариваться. Это отличная возможность в игровой форме научиться понимать деньги, планировать бюджет и даже общаться друг с другом», — поделился эмоциями волонтёр финансового просвещения с 10-летнего возраста, организатор игровой площадки Савелий Ёлшин.
Школа финансовой грамотности на ТИМ «Юниор» продолжается до 28 августа. Впереди — ещё несколько смен и сотни благодарных участников.