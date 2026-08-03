На ТИМ «Юниор» пройдет Школа финансовой грамотности

«Я занимаюсь волонтёрством с 10 лет, и для меня это не просто хобби — это возможность быть полезным. На ТИМ “Юниор” я помогаю организовать игровую площадку, где мы с другими волонтёрами проводим настольные финансовые и экономические игры. Мне нравится наблюдать, как участники включаются в процесс, начинают обсуждать стратегии и договариваться. Это отличная возможность в игровой форме научиться понимать деньги, планировать бюджет и даже общаться друг с другом», — поделился эмоциями волонтёр финансового просвещения с 10-летнего возраста, организатор игровой площадки Савелий Ёлшин.