В Челнах подорожал квадратный метр жилья

Привел данные на деловом понедельнике замруководителя Исполкома Челнов Мансур Фаттахов.
В первом полугодии объем продаж в новостройках насчитывал 13 млрд рублей. Несмотря на снижение спроса в сравнении с прошлогодним, цифры выше, благодаря росту цен.
Средняя стоимость квадратного метра в городе — 160 тысяч уточнил Фаттахов.
Сегодня строительство коммерческого жилья в Набережных Челнах ведут 22 застройщика: возводится свыше 50-ти МКД общей площадью около шестисот тысяч кв. метров.
Строят жилье в ЖК «Новое Побережье», «Союз Индастриал», «Компас», «Авиатор» компании «Профит», «Вивальди», «Автозаводец» и ряд других.