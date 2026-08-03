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В Челнах подорожал квадратный метр жилья

В новостройках набережных Челнов средняя цена квадратного метра жилья достигла 160 тысяч, при этом спрос на рынке первичного жилья ниже прошлогоднего.

Источник: МК.RU Казань

Привел данные на деловом понедельнике замруководителя Исполкома Челнов Мансур Фаттахов.

В первом полугодии объем продаж в новостройках насчитывал 13 млрд рублей. Несмотря на снижение спроса в сравнении с прошлогодним, цифры выше, благодаря росту цен.

Средняя стоимость квадратного метра в городе — 160 тысяч уточнил Фаттахов.

Сегодня строительство коммерческого жилья в Набережных Челнах ведут 22 застройщика: возводится свыше 50-ти МКД общей площадью около шестисот тысяч кв. метров.

Строят жилье в ЖК «Новое Побережье», «Союз Индастриал», «Компас», «Авиатор» компании «Профит», «Вивальди», «Автозаводец» и ряд других.