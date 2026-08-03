На 10 млн оштрафовали транспортную компанию в РТ за подкуп сотрудника БДД

Согласно материалам надзорного ведомства, в период с 2022 по 2023 год руководитель транспортной компании передал сотруднику ГБУ «Безопасность дорожного движения» взятку на сумму свыше 1,9 млн рублей за беспрепятственный проезд грузового автомобильного транспорта компании через посты весового контроля. В декабре 2025 года директора фирмы осудили на четыре года условно за покушение на дачу взятки, а получателя взятки приговорили к трем годам условно за мошенничество.