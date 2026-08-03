В Черемхове достраивают дом на 47 квартир для переселенцев из аварийного жилья

Всего в Черемхове по программе до 2017 года подлежало расселению 34,15 тысячи кв. м, 1424 человека (664 семьи). После заселения дома программа будет выполнена полностью. По программе после 2017 года предстоит расселить 55,95 тысяч кв. м, где живут 2,82 тысячи человек.