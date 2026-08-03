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В Черемхове достраивают дом на 47 квартир для переселенцев из аварийного жилья

Губернатор Игорь Кобзев и мэр Вадим Семенов проверили ход строительства. Финансирование — почти 234 млн рублей. Дом сдадут до конца лета, расселят 95 человек (2,31 тысячи кв. м). Объект возводится по программе переселения из аварийного жилья до 1 января 2017 года в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Источник: ТК Город

— Видим высокую готовность объекта, мэр города заверил, что жильцы смогут переехать сюда уже в сентябре. После этого данная программа по переселению в Черемхово будет полностью выполнена, далее начнется реализация следующей, — отметил Игорь Кобзев.

Всего в Черемхове по программе до 2017 года подлежало расселению 34,15 тысячи кв. м, 1424 человека (664 семьи). После заселения дома программа будет выполнена полностью. По программе после 2017 года предстоит расселить 55,95 тысяч кв. м, где живут 2,82 тысячи человек.