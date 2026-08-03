В Самарской области выставлен на торги участок под застройку площадью 52 гектара

В Самарской области на торги выставлен земельный участок под комплексное развитие территории. Площадка площадью 52,31 гектара расположена в Волжском районе, в поселке Петра-Дубрава. Заявки принимаются до 7 сентября 2026 года, а начальная цена составляет 11 188 895 рублей. Об этом сообщает минград политики Самарской области.