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ФНС обратилась в суд с ходатайством о прекращении банкротства «Трансаэро»

С. -ПЕТЕРБУРГ, 3 авг — РИА Новости. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области 1 сентября рассмотрит ходатайство налоговых органов о прекращении процедуры банкротства авиакомпании «Трансаэро», которая идет с сентября 2017 года, следует из материалов дела.

Источник: РИА Новости

«В арбитражный суд… от Федеральной налоговой службы в лице Управления Федеральной налоговой службы по Республике Бурятия… поступило ходатайство, в соответствии с которым налоговый орган просит… прекратить производство по делу о несостоятельности (банкротстве) в отношении должника на основании абзаца 8 пункта 1 статьи 57 Закона о банкротстве», — говорится в определении арбитражного суда Петербурга.

Соответствующая статья закона о банкротстве предусматривает возможность прекращения этой процедуры, если у должника нет средств на оплату расходов по ее проведению.

Рассмотрение ходатайства налоговиков назначено на 1 сентября, отмечается в материалах дела.

Требования кредиторов «Трансаэро» в 2022 году оценивались в 245 миллиардов рублей.

По результатам назначенной судом экспертизы эксперты пришли к выводу, что объективной причиной банкротства «Трансаэро» стал финансово-экономический кризис 2014 года, приведший к ослаблению курса рубля, росту цен на авиатопливо и лизинговых платежей, снижению платежеспособности населения и объемов рынка международных перевозок.

«Трансаэро» перестала летать в 2015 году, в сентябре 2017 года суд признал ее банкротом. В материалах суда говорится, что обязательства авиакомпании почти в 144 раза превышали стоимость ее реальных активов. До краха «Трансаэро» занимала второе место в РФ по пассажирообороту.