ФНС обратилась в суд с ходатайством о прекращении банкротства «Трансаэро»

«Трансаэро» перестала летать в 2015 году, в сентябре 2017 года суд признал ее банкротом. В материалах суда говорится, что обязательства авиакомпании почти в 144 раза превышали стоимость ее реальных активов. До краха «Трансаэро» занимала второе место в РФ по пассажирообороту.