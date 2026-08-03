ФНС обратилась в суд с ходатайством о прекращении банкротства «Трансаэро»

«В арбитражный суд… от Федеральной налоговой службы в лице Управления Федеральной налоговой службы по Республике Бурятия… поступило ходатайство, в соответствии с которым налоговый орган просит… прекратить производство по делу о несостоятельности (банкротстве) в отношении должника на основании абзаца 8 пункта 1 статьи 57 Закона о банкротстве», — говорится в определении арбитражного суда Петербурга.
Соответствующая статья закона о банкротстве предусматривает возможность прекращения этой процедуры, если у должника нет средств на оплату расходов по ее проведению.
Рассмотрение ходатайства налоговиков назначено на 1 сентября, отмечается в материалах дела.
Требования кредиторов «Трансаэро» в 2022 году оценивались в 245 миллиардов рублей.
По результатам назначенной судом экспертизы эксперты пришли к выводу, что объективной причиной банкротства «Трансаэро» стал финансово-экономический кризис 2014 года, приведший к ослаблению курса рубля, росту цен на авиатопливо и лизинговых платежей, снижению платежеспособности населения и объемов рынка международных перевозок.
«Трансаэро» перестала летать в 2015 году, в сентябре 2017 года суд признал ее банкротом. В материалах суда говорится, что обязательства авиакомпании почти в 144 раза превышали стоимость ее реальных активов. До краха «Трансаэро» занимала второе место в РФ по пассажирообороту.