Нижегородская область перевыполнила план программы «Мобильность 2.0» на 19% по итогам I полугодия

За первые шесть месяцев 2026 года к программе присоединились 14 нижегородских работодателей (за весь 2025 год — 13). На предприятия региона было привлечено 95 новых сотрудников, в числе которых и сотрудники из других субъектов. Федеральный план программы «Мобильность 2.0» на 2026 год — 80 человек. Таким образом, целевой показатель только за первое полугодие перевыполнен в Нижегородской области почти на 19%.