Нижегородская область перевыполнила план программы «Мобильность 2.0» на 19% по итогам I полугодия

Нижегородский кадровый центр «Работа России» подвел промежуточные итоги реализации программы «Мобильность 2.0» за I полугодие 2026 года. Программа является частью нацпроекта «Кадры», реализуемого в России с 2025 года по поручению президента Владимира Путина. Она направлена на повышение мобильности трудовых ресурсов и обеспечение кадрами организаций оборонно-промышленного комплекса и приоритетных отраслей экономики.
За первые шесть месяцев 2026 года к программе присоединились 14 нижегородских работодателей (за весь 2025 год — 13). На предприятия региона было привлечено 95 новых сотрудников, в числе которых и сотрудники из других субъектов. Федеральный план программы «Мобильность 2.0» на 2026 год — 80 человек. Таким образом, целевой показатель только за первое полугодие перевыполнен в Нижегородской области почти на 19%.
«Программа “Мобильность 2.0” является действенным инструментом для восполнения дефицита кадров и комплексного развития человеческого потенциала региона. Мы видим устойчивый интерес со стороны работодателей. А перевыполнение плановых показателей говорит о том, что меры поддержки востребованы и реально работают. Особенно важно, что новые сотрудники приезжают в Нижегородскую область из самых разных уголков страны, закрепляясь на наших стратегических предприятиях», — отметил министр демографии и развития человеческого капитала Нижегородской области Игорь Пантюхин.
Программа предусматривает компенсацию части затрат на оплату труда привлеченных сотрудников в сферу оборонно-промышленного комплекса.
«Мы фиксируем расширение географии привлеченных специалистов и рост доверия к программе со стороны бизнеса. Только по итогам первого полугодия текущего года к программе присоединилось 14 предприятий. Финансовая поддержка позволяет компенсировать затраты на заработную плату новым сотрудникам, а поддержка со стороны Нижегородского кадрового центра делает процесс подбора и релокации кадров максимально комфортным и оперативным», — подчеркнула и.о. директора Нижегородского кадрового центра «Работа России» Елена Видяева.
Устойчивая положительная динамика сохраняется с самого начала реализации программы. В 2024 году при плане в 69 человек был трудоустроен 91 человек. В 2025 году регион почти вдвое превысил установленный федеральный показатель — было трудоустроено 118 человек при плане в 55.