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График выплаты пособий и пенсий в Волгограде в августе

Его озвучили в СФР 3 августа 2036 года.

В Волгограде и области социальные выплаты за август начнут перечислять с 3-го числа. Как сообщили в региональном Отделении Социального фонда России, даты выплат, выпадающие на выходные дни, перенесены на более ранний срок, поэтому волгоградцы получат средства досрочно.

По данным СФР, 3 августа 2026 года на банковские счета волгоградцев перечислят единое пособие на детей до 17 лет и беременным женщинам, пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет неработающим родителям, а также выплаты на ребенка военнослужащего.

Выплату из средств материнского капитала банк произведет 5 августа. Работающие родители получат пособие по уходу за ребенком до полутора лет 7 августа вместо субботы, 8 августа.

Пособия зачисляются в текущем месяце за предыдущий, а сам перевод денег на карты происходит в течение всего дня. Пенсии за август придут в привычные даты — 4, 11 и 21 августа. Изменения затронут все виды пенсий, включая страховые, социальные, накопительные, а также выплаты по старости и инвалидности.

График доставки денег через почтовые отделения волгоградцы могут уточнить непосредственно в филиалах Почты России по месту жительства.

Ранее сообщалось, сколько времени волгоградцы могут прожить на свои накопления.