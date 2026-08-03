График выплаты пособий и пенсий в Волгограде в августе

В Волгограде и области социальные выплаты за август начнут перечислять с 3-го числа. Как сообщили в региональном Отделении Социального фонда России, даты выплат, выпадающие на выходные дни, перенесены на более ранний срок, поэтому волгоградцы получат средства досрочно.
По данным СФР, 3 августа 2026 года на банковские счета волгоградцев перечислят единое пособие на детей до 17 лет и беременным женщинам, пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет неработающим родителям, а также выплаты на ребенка военнослужащего.
Выплату из средств материнского капитала банк произведет 5 августа. Работающие родители получат пособие по уходу за ребенком до полутора лет 7 августа вместо субботы, 8 августа.
Пособия зачисляются в текущем месяце за предыдущий, а сам перевод денег на карты происходит в течение всего дня. Пенсии за август придут в привычные даты — 4, 11 и 21 августа. Изменения затронут все виды пенсий, включая страховые, социальные, накопительные, а также выплаты по старости и инвалидности.
График доставки денег через почтовые отделения волгоградцы могут уточнить непосредственно в филиалах Почты России по месту жительства.
Ранее сообщалось, сколько времени волгоградцы могут прожить на свои накопления.