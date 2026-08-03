График выплаты пособий и пенсий в Волгограде в августе

Пособия зачисляются в текущем месяце за предыдущий, а сам перевод денег на карты происходит в течение всего дня. Пенсии за август придут в привычные даты — 4, 11 и 21 августа. Изменения затронут все виды пенсий, включая страховые, социальные, накопительные, а также выплаты по старости и инвалидности.