17 фальшивых купюр и монет нашли в банках Нижегородской области

Среди найденных российских подделок чаще всего встречались банкноты номиналом 5000 рублей — их обнаружено 8 штук. Также из обращения изъяли шесть тысячерублевых купюр, одну банкноту в 2000 рублей и одну фальшивую монету номиналом 10 рублей. Всего по макрорегиону за этот период изъяли 124 подделки.