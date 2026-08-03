17 фальшивых купюр и монет нашли в банках Нижегородской области

В банковском секторе Нижегородской области во втором квартале 2026 года выявили 16 поддельных российских денежных знаков и одну фальшивую банкноту номиналом 100 долларов США. Об этом сообщили в пресс-службе Волго-Вятского ГУ Банка России.
Среди найденных российских подделок чаще всего встречались банкноты номиналом 5000 рублей — их обнаружено 8 штук. Также из обращения изъяли шесть тысячерублевых купюр, одну банкноту в 2000 рублей и одну фальшивую монету номиналом 10 рублей. Всего по макрорегиону за этот период изъяли 124 подделки.
Проверить подлинность наличных денег нижегородцы могут самостоятельно при помощи бесплатного приложения «Банкноты Банка России». При возникновении сомнений гражданам рекомендуют обращаться в любой коммерческий банк, а кассирам розничных сетей предлагается пройти бесплатный обучающий курс на портале регулятора.
Ранее сообщалось, что стало известно, сколько проживут нижегородцы на свои накопления без зарплат.