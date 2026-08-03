Дурум на экспорт: как Казахстан потеснил Америку на рынке Европы

Степь работает на экспорт
По данным Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан, с сентября 2025 года по 30 июля 2026 года экспорт зерна и муки в зерновом эквиваленте составил 13,9 млн тонн. Это на 12,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда за рубеж было отправлено 12,4 млн тонн.
Основной прирост обеспечили традиционные страны-импортеры Центрально-Азиатского региона и Афганистан. Наиболее заметно выросли поставки в:
Узбекистан — на 36%, до 5,8 млн тонн;
Афганистан — на 57%, до 2,4 млн тонн;
Кыргызстан — на 35%, до 528 тыс. тонн;
Туркменистан — на 32%, до 220 тыс. тонн.
В Министерстве сельского хозяйства отмечают, что положительная динамика грузоперевозок подтверждает высокий спрос на казахстанскую сельхозпродукцию и свидетельствует об эффективности мер по развитию экспортной логистики, а также расширению торгово-экономического сотрудничества с зарубежными партнерами.
Дурум идет на запад
Укрепляются позиции Казахстана и на европейском рынке твердой пшеницы. Мы провели анализ документов Еврокомиссии Cereals Dashboard и статистики CIRCABC (Comext) и пришли к выводу, что по итогам маркетингового года 2025/26 Республика Казахстан стала вторым крупнейшим поставщиком дурума (Triticum durum — богатый клейковиной вид пшеницы) в Европейский союз.
Всего за этот период страны ЕС импортировали 2,058 млн тонн твердой пшеницы. Из этого объема на Канаду пришлось 1,085 млн тонн, или 56,1% рынка. Казахстан поставил 393 523 тонны, обеспечив себе долю 20,3%. Далее следуют США с объемом 239 414 тонн и долей 12,4%, Турция — 77 936 тонн (4,0%) и Аргентина — 59 400 тонн (3,1%).
Для Казахстана это означает заметное укрепление позиций по сравнению с предыдущим маркетинговым годом. Тогда поставки в Европейский союз составляли 273 090 тонн, а доля на рынке — 14%. За год экспорт увеличился примерно на 120 тыс. тонн, а присутствие на европейском рынке выросло более чем на шесть процентных пунктов — до 20,3%.
Долгосрочную тенденцию подтверждают и данные международной торговой статистики. По итогам календарного 2024 года страны Европейского союза импортировали из Казахстана 339 тыс. тонн твердой пшеницы. Тогда республика занимала третье место среди поставщиков после Канады и Турции.
От элеватора — к альденте
Статистика Еврокомиссии показывает, что крупнейшим покупателем твердой пшеницы в Европейском союзе остается Италия. За маркетинговый год 2025/26 страна импортировала 1,7549 млн тонн дурума.
В число крупнейших импортеров также вошли:
Испания — 130,5 тыс. тонн;
Португалия — 56,8 тыс. тонн;
Бельгия — 37,4 тыс. тонн;
Греция — 34,7 тыс. тонн;
Латвия — 31,3 тыс. тонн;
Словения — 11,2 тыс. тонн.
Высокий спрос со стороны европейских переработчиков позволяет Казахстану наращивать присутствие в одном из крупнейших мировых центров потребления твердой пшеницы, используемой для производства макаронных изделий, — отмечают эксперты из Европы.