Дурум на экспорт: как Казахстан потеснил Америку на рынке Европы

Для Казахстана это означает заметное укрепление позиций по сравнению с предыдущим маркетинговым годом. Тогда поставки в Европейский союз составляли 273 090 тонн, а доля на рынке — 14%. За год экспорт увеличился примерно на 120 тыс. тонн, а присутствие на европейском рынке выросло более чем на шесть процентных пунктов — до 20,3%.