Стоимость бензина и дизеля вырастет в Беларуси с 5 августа. Подробности сообщает «Белнефтехим».
Со среды, 5 августа, на белорусских АЗС стоимость автомобильного топлива увеличится на одну копейку. Цена бензина АИ-92 составит 2,60 рубля, АИ-95 — 2,70 рубля, а АИ-98 — 2,92 рубля. Что касается дизеля, то его стоимость с названной даты будет 2,70 рубля.
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