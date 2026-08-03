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Стоимость бензина и дизеля вырастет в Беларуси с 5 августа

В Беларуси дорожает автомобильное топливо с 5 августа.

Источник: Комсомольская правда

Стоимость бензина и дизеля вырастет в Беларуси с 5 августа. Подробности сообщает «Белнефтехим».

Со среды, 5 августа, на белорусских АЗС стоимость автомобильного топлива увеличится на одну копейку. Цена бензина АИ-92 составит 2,60 рубля, АИ-95 — 2,70 рубля, а АИ-98 — 2,92 рубля. Что касается дизеля, то его стоимость с названной даты будет 2,70 рубля.

Ранее МЧС сказало, сколько литров топлива могут везти в авто белорусы и почему.

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