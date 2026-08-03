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Бензин подорожает в Беларуси с 5 августа

МИНСК, 3 авг — Sputnik. Максимальные розничные цен на моторное топливо в стране изменятся в предстоящую среду 5 августа, сообщил Белорусский государственный концерн по нефти и химии (Белнефтехим).

Источник: Sputnik.by

Цены повысятся на одну копейку, и бензин АИ-92 будет стоить 2,60 рублей за литр, АИ-95 — 2,70 ₽, АИ-98 — 2,92 ₽, дизельное топливо — 2,70 ₽

В предыдущий раз такое же повышение было 8 июля, а также 24 июня. Если учесть все изменения в текущем году, то цена поэтапно выросла на девять копеек.

Концерн, как правило, увеличивает максимальные цены из-за роста стоимости нефти на мировом рынке (это отражается на себестоимости топлива). Кроме того, небольшие повышения — это еще и компенсация логистических издержек.

Ситуация на белорусских заправках остается спокойной. Очередей и ажиотажа на АЗС не наблюдается, в том числе и после введения лимитов продаж и топлива в ряде российских регионов.