Бензин подорожает в Беларуси с 5 августа

Цены повысятся на одну копейку, и бензин АИ-92 будет стоить 2,60 рублей за литр, АИ-95 — 2,70 ₽, АИ-98 — 2,92 ₽, дизельное топливо — 2,70 ₽
В предыдущий раз такое же повышение было 8 июля, а также 24 июня. Если учесть все изменения в текущем году, то цена поэтапно выросла на девять копеек.
Концерн, как правило, увеличивает максимальные цены из-за роста стоимости нефти на мировом рынке (это отражается на себестоимости топлива). Кроме того, небольшие повышения — это еще и компенсация логистических издержек.
Ситуация на белорусских заправках остается спокойной. Очередей и ажиотажа на АЗС не наблюдается, в том числе и после введения лимитов продаж и топлива в ряде российских регионов.