Мечта длиною в жизнь: как машинист из Бородино помогает согревать Красноярский край

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Когда мы говорим о добыче угля, чаще всего представляем огромные экскаваторы, вгрызающиеся в пласты бурого угля. Но, прежде чем топливо отправится к электростанциям, а затем превратится в тепло и свет в наших домах, огромную работу выполняют железнодорожники.
Бородинское погрузочно-транспортное управление (ПТУ) — транспортная артерия Бородинского разреза имени М. И. Щадова, крупнейшего угольного разреза России. Железнодорожники обеспечивают непрерывное движение внутри предприятия: вывозят вскрышную породу, открывая доступ к новым угольным пластам, перевозят уголь, формируют составы и поддерживают ритм, от которого зависит работа всего разреза. Сегодня это почти 137 километров железнодорожных путей, 68 локомотивов, 232 думпкара и современные технологии.
Одним из тех, кто ежедневно обеспечивает этот ритм, является машинист тепловоза Сергей Алтусович Журавлёв. О профессии железнодорожника он мечтал с детства.
«Мы с другом учились в разных школах, а тогда старшеклассники проходили производственную практику на предприятиях. Их школа занималась в погрузочно-транспортном управлении, и я по-доброму завидовал, что он уже тогда получил профессию помощника машиниста. И решил для себя: обязательно буду работать на тепловозе», — вспоминает машинист.
Но к своей мечте Сергей Журавлев пришел не сразу. Сначала освоил профессию слесаря по ремонту подвижного состава и несколько лет работал в локомотивном депо. Изучил технику до последнего узла, а уже потом сел в кабину тепловоза. В 2000 году стал помощником машиниста, а с 2008-го самостоятельно управляет локомотивом.
Сегодня дело отца продолжает сын Дмитрий. «Я работаю на вскрыше, а сын — на перевозке угля. Но он тоже сначала прошел хорошую школу в вагоноремонтном депо. Машинист должен понимать технику, которой управляет».
За годы работы Сергей видел, как менялось предприятие. Локомотивы стали мощнее, появились современные системы управления движением. Сегодня на всех основных станциях Бородинского ПТУ работают микропроцессорные системы централизации, которые делают перевозки еще безопаснее и эффективнее. Но главное, уверен машинист, осталось неизменным — результат зависит от людей.
«Один человек здесь ничего не сделает. За каждым рейсом стоит работа целой команды: путейцев, составителей поездов, дежурных по станции, специалистов службы сигнализации и связи, ремонтников. Только вместе мы можем обеспечить бесперебойную работу разреза».
За многолетний труд Сергей Журавлёв неоднократно отмечен наградами предприятия, а в прошлом году удостоен знака «Ветеран угольной промышленности». Но самой большой наградой считает возможность каждый день заниматься любимым делом.
«Никогда не отказывайтесь от своей мечты. Если действительно этого хочешь, обязательно найдешь дорогу к цели. Я свою нашел и ни разу об этом не пожалел».