Мечта длиною в жизнь: как машинист из Бородино помогает согревать Красноярский край

Но к своей мечте Сергей Журавлев пришел не сразу. Сначала освоил профессию слесаря по ремонту подвижного состава и несколько лет работал в локомотивном депо. Изучил технику до последнего узла, а уже потом сел в кабину тепловоза. В 2000 году стал помощником машиниста, а с 2008-го самостоятельно управляет локомотивом.