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Выпускники медвузов массово идут в ординатуру в Нижегородской области

Страхи из-за обязательного трехлетнего наставничества не помешали молодым врачам активно строить карьеру.

Выпускники медицинских вузов 2026 года активно трудоустраиваются в больницы Нижегородской области и зачисляются в целевую ординатуру. Об этом Макс-каналу «Бокал Прессека» сообщила директор Института клинической медицины ННГУ, профессор Наталья Григорьева.

В конце 2025 года в соцсетях распространялись опасения студентов о возможных отчислениях из-за введения обязательного трехлетнего наставничества в государственном здравоохранении. Однако на практике эти страхи не подтвердились.

По словам Натальи Григорьевой, все целевые места в ординатуру заполняются очень быстро, а система наставничества не стала препятствием для начала карьеры молодых специалистов в регионе.

Ранее сообщалось, что три нижегородских вуза вошли в топ-20 по зарплатам выпускников.