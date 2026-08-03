Билайн запустил уверенный сигнал 4G на пермском мысе «Стрелка»

«Мы продолжаем наращивать охват и мощности сети 4G по всему краю, в том числе, и в знаковых локациях региона. Это особенно актуально сейчас, учитывая идущий туристический сезон, когда наши клиенты активно путешествуют по разным уголкам страны, но остаются в цифровой повестке. Поэтому мы постоянно обновляем и модернизируем инфраструктуру в крае, а также заранее готовим ее к летним нагрузкам, чтобы предоставлять пользователям качественную связь в каждой точке», — подчеркивает директор Пермского отделения Билайна Станислав Пыхтин.