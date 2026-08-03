Для МСП Прикамья снизили ставки по микрозаймам и упростили требования по обеспечению

Указаны условия для займа «Инвестиционный»: предоставляется субъектам малого и среднего предпринимательства (далее — СМСП), соответствующим требованиям разделов 2, 3 Правил предоставления займов (далее — Правила), зарегистрированным и осуществляющим деятельность на территории Пермского края: в сфере обрабатывающего производства (Раздел С ОКВЭД); в сфере гостиничного бизнеса (класс 55 ОКВЭД (за исключением кодов 55.9 и 55.90)); в сфере туризма (класс 79 ОКВЭД); в сфере сельскохозяйственного производства (класс 01 (за исключением кодов 01.7 и 01.70) ОКВЭД); СМСП, состоящий в реестре малых технологических компаний; СМСП, владеющий на праве собственности или праве аренды (сроком более одного календарного года) объектами капитального строительства, расположенными в границах гостевого маршрута в соответствии с Правилами благоустройства территории города Перми от 15 декабря 2020 г. № 277 или Правилами благоустройства Пермского муниципального округа Пермского края от 23 марта 2023 г. № 134. Размер займа: для СМСП, указанных в абз. 7,8 пункта 1.3.8 Правил, при наличии обеспечения в виде залога недвижимого имущества минимальная сумма займа 500 000 рублей, максимальный размер — 15 000 000 рублей; при наличии обеспечения в виде поручительства физического или юридического лица (при расчете платежеспособности поручителя) или поручительства не менее 2 физических или юридических лиц (без расчета платежеспособности поручителей) минимальная сумма займа 500 000 рублей, максимальный размер займа — 1 500 000 рублей; для СМСП, указанных в абз. 2−6 пункта 1.3.8 Правил, при наличии обеспечения в виде залога недвижимого имущества — минимальная сумма займа — 5 000 001 рубль; максимальный размер займа — 15 000 000 рублей. Процентная ставка — 5% годовых; максимальный срок — 60 месяцев. Срок деятельности заявителя: от 12 месяцев для СМСП, указанных в абз. 2−6 пункта 1.3.8 Правил; от 6 месяцев для СМСП, указанных в абз. 7,8 пункта 1.3.8 Правил. Направление расходования: приобретение оборудования — для СМСП, указанных в абз. 2−6 пункта 1.3.8 Правил; приобретение жилых модулей для глэмпинга в целях размещения их на территории Пермского края — для СМСП, указанных в абз. 3,4 пункта 1.3.8 Правил; капитальный ремонт внешнего облика (вида) фасада объекта капитального строительства — для СМСП, указанных в абз. 7,8 пункта 1.3.8 Правил. Виды обеспечения: залог недвижимого имущества; поручительство физических или юридических лиц. Отсрочка платежа основного долга до 6 месяцев; форма займа — заём, способ погашения займа — аннуитетный платеж. Информация актуальна на 03.08.2026 года.