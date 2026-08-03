Блокировки банковских карт могут пойти по новым прозрачным правилам

В России предложили кардинально изменить порядок блокировки банковских счетов и сделать его прозрачным для рядовых обывателей и самозанятых. С инициативой о создании специального «светофора рисков» на базе сервисов Федеральной налоговой службы выступил профсоюз работников платформенной экономики «Новый труд», об этом пишут «Ведомости».
Владельцы карт должны четко понимать причину попадания в риск-зону, точные сроки принятия решений и список документов для исключения из базы. Предлагаемый механизм позволит самозанятым и предпринимателям не попадать под автоматические санкции при вынужденном взаимодействии с контрагентами из «красной зоны», а также даст гражданам возможность отслеживать, какой именно банк инициировал внесение в реестр по 161-ФЗ.
Аналитики отмечают, что за последний год количество жалоб на блокировки счетов в соцсетях выросло на 93% и составило 53,5 тысячи сообщений. Причиной резкого всплеска стало усиление антифрод-контура по закону «О национальной платежной системе», из-за которого банки начали приостанавливать не только подозрительные бизнес-сделки, но и бытовые переводы родственникам или операции между своими картами.
Создание оперативной системы разблокировки позволит защитить добросовестных клиентов от ошибочных действий финансовых организаций. Внедрение единых правил оценки рисков затронет и жителей Волгоградской области, ежедневно использующих банковские карты для личных переводов и расчетов.
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