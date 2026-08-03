Блокировки банковских карт могут пойти по новым прозрачным правилам

Владельцы карт должны четко понимать причину попадания в риск-зону, точные сроки принятия решений и список документов для исключения из базы. Предлагаемый механизм позволит самозанятым и предпринимателям не попадать под автоматические санкции при вынужденном взаимодействии с контрагентами из «красной зоны», а также даст гражданам возможность отслеживать, какой именно банк инициировал внесение в реестр по 161-ФЗ.