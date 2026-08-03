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Лесхозы в ЛНР с начала года восстановили леса на площади почти 240 га

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Информировали в Минприроды республики.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Информировали в Минприроды республики.

Кроме того, за этот период лесхозы обустроили противопожарные минерализованные полосы протяженностью 517,5 км, а также приобрели четыре малых лесопатрульных комплекса и три трактора «Беларус».

Об этом сообщил ТГ-канал «Донбасс решает».

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