Лесхозы в ЛНР с начала года восстановили леса на площади почти 240 га

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Информировали в Минприроды республики.
Кроме того, за этот период лесхозы обустроили противопожарные минерализованные полосы протяженностью 517,5 км, а также приобрели четыре малых лесопатрульных комплекса и три трактора «Беларус».
Об этом сообщил ТГ-канал «Донбасс решает».
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