В Калининградской области объединили мощности двух портов для доставки грузов

Оборот контейнерных перевозок импорта показал существенный рост за первое полугодие 2026 года — сразу в два раза. Соответствующие данные привел российский транспортно-логистический холдинг. С одной стороны, это свидетельствует об усилении и стабилизации сложной калининградской логистики. С другой — увеличивает нагрузку на заполненные до предела порты. Как в данной ситуации найти баланс, чтобы грузы продолжили доставлять морем без задержек, рассказали эксперты.
Основными морскими воротами Янтарного края являются Калининград и Балтийск. Только в контейнерах за последние шесть месяцев через них доставили 37 тысяч TEU грузов. В целом это отражает общероссийский тренд на рост объемов контейнерных перевозок. Особенность самого западного региона в том, что львиная доля грузооборота переведена сегодня на морские линии. Это заставляет работать существующую инфраструктуру на износ.
Руководство Калининградского морского торгового и морского рыбного портов ранее сообщало о том, что комплексы физически не могут обрабатывать растущие объемы данного вида грузов: мощности подошли к максимуму. Определенный запас прочности есть, однако в срочном порядке нужно покупать новое оборудование и проводить внутреннюю реструктуризацию.
О необходимости модернизации портовой инфраструктуры открыто говорят промышленники Калининградской области. Логистические расходы остаются одним из главных факторов, снижающих конкурентоспособность регионального бизнеса. Рост затрат на перевозки напрямую увеличивает себестоимость продукции и усиливает инфляционное давление.
«Морские перевозки сегодня являются основным и наиболее устойчивым каналом поставок металлопроката. Чтобы стабилизировать ситуацию, необходимо развивать портовую инфраструктуру и увеличивать терминальные мощности. Действующие меры господдержки компенсируют часть затрат, но, к сожалению, не решают проблему сроков доставки», — подчеркнул генеральный директор Инвестиционного металлургического союза Олег Чернов.
Мнение эксперта подтверждает сухая статистика. Интерес к паромным перевозкам в регионе постепенно снижается: в 2026‑м он упал ниже отметки в два миллиона тонн, когда годом ранее объемы паромных грузоперевозок превысили 2,2 миллиона тонн.
Определенное падение наблюдают и по объемам перевозки на паромах накатной техники. По словам генерального директора одной из транспортных компаний Сергея Гоза, их снижение в Калининградской области отражает общероссийский тренд. Все чаще грузы, которые раньше доставляли морем в условной фуре, начинают перевозить в контейнерах.
По словам его коллеги генерального директора другой компании Алексея Гагаринова, объем контейнерных перевозок в Калининградской области увеличится минимум на 20 процентов. Сегодня этим способом из региона уже доставляют автомобили, включая их комплектующие. Номенклатура грузов заметно расширилась: помимо машин, в контейнерах везут стройматериалы, товары народного потребления и даже удобрения.
Модернизацией двух калининградских портов займется компания, входящая в структуру Росатома. Работы на терминалах должны завершить в ближайшие два-три года. Это позволит существенно нарастить объемы грузоперевозок. Инвестор уже провел инвентаризацию и сформировал планы по развитию морских гаваней.
Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных рассказал «РГ», что доля морских перевозок за последние годы увеличилась в пять раз. Если раньше портовой инфраструктурой практически не занимались, то сегодня появляются инвесторы, готовые взяться за эту работу.
«Мы подписали соответствующее соглашение на прошедшем в июне этого года Петербургском международном экономическом форуме. Передали инвестору два наших порта. Сегодня, в том числе благодаря притоку новых инвестиций, данные объекты рассматриваются как зона эффективного развития и перспективная точка роста для региона. Их работа будет полностью перестраиваться, появятся новые рабочие места», — подчеркнул глава региона.
Первые шаги уже сделаны. Мощности Калининградского морского торгового и морского рыбного портов объединили и грамотно перераспределили грузопотоки. Динамика положительная: за шесть месяцев 2026 года через них уже перевалили 1,2 миллиона тонн грузов. За аналогичный период 2025‑го, до объединения, — 0,8 тысячи тонн.
Инвестиции потребуются серьезные. Для примера, один современный кран для перегрузки контейнеров стоит 600 миллионов рублей. Для портов их нужно несколько. Кроме того, необходимо капитально отремонтировать дорожное покрытие на причалах и внедрить новую информационную систему.
В управляющей компании отметили, что проект модернизации портов является длительным. Горизонт планирования уже составляет не менее 15 лет.
Кстати.
По решению президента страны будут построены два новых ролкера для доставки накатной техники, что особенно актуально для российского эксклава. Если все сложится удачно, то Калининградская область получит их в 2029 году.