В Калининградской области объединили мощности двух портов для доставки грузов

Основными морскими воротами Янтарного края являются Калининград и Балтийск. Только в контейнерах за последние шесть месяцев через них доставили 37 тысяч TEU грузов. В целом это отражает общероссийский тренд на рост объемов контейнерных перевозок. Особенность самого западного региона в том, что львиная доля грузооборота переведена сегодня на морские линии. Это заставляет работать существующую инфраструктуру на износ.