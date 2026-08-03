Доллар и евро подорожали на первых торгах августа

Обновились котировки и в обменных пунктах: купить доллар сегодня можно в среднем по 2,91 рубля, продать — по 2,89. Сто российских рублей в банках реализуют по 3,68, а выкупают у населения по 3,49. Евро в обменниках продают за 3,36 белорусских рубля, приобретают — по 3,33.