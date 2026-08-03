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Доллар и евро подорожали на первых торгах августа

МИНСК, 3 авг — Sputnik. Доллар, евро и китайский юань подорожали, а российский рубль потерял в цене на первых торгах августа, следует из данных Белорусской валютно-фондовой биржи.

Источник: Sputnik.by

Американская валюта укрепилась на 0,08% и теперь за один доллар США просят 2,9081 белорусских рубля.

Евро вслед за долларом тоже пошел в рост: плюс 0,09%, остановившись на отметке 3,3443 белорусских рубля. Юань также стал дороже, укрепившись на 0,23%. Теперь за 10 единиц валюты Поднебесной придется выложить 4,3234 белорусских рубля.

Российский рубль, наоборот, сдал позиции: минус 0,21% до 3,6553 белорусских рубля за 100 единиц валюты РФ.

Обновились котировки и в обменных пунктах: купить доллар сегодня можно в среднем по 2,91 рубля, продать — по 2,89. Сто российских рублей в банках реализуют по 3,68, а выкупают у населения по 3,49. Евро в обменниках продают за 3,36 белорусских рубля, приобретают — по 3,33.

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