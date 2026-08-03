Лукашенко: построенные телятники не должны пустовать

Всего по стране в нынешнем году планируется построить 528 профилакториев для телят, 161 из которых уже возвели. До 1 октября в эксплуатацию должны быть введены все объекты. Ранее персональная ответственность за это была возложена на председателей облисполкомов, райисполкомов и руководителей агропромышленных организаций.