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Лукашенко: построенные телятники не должны пустовать

МИНСК, 3 авг — Sputnik. Кроме возведения профилакториев для телят в срок должно быть изготовлено и введено все необходимое технологическое оборудование, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко, его слова приводит Telegram-канал «Пул первого».

Источник: Sputnik.by

Эту тему глава государства затронул, принимая с докладом министра сельского хозяйства и продовольствия.

«Также было озвучено требование — построенные телятники не должны пустовать», — отмечено в сообщении.

Всего по стране в нынешнем году планируется построить 528 профилакториев для телят, 161 из которых уже возвели. До 1 октября в эксплуатацию должны быть введены все объекты. Ранее персональная ответственность за это была возложена на председателей облисполкомов, райисполкомов и руководителей агропромышленных организаций.

Уборочная кампания

Обсуждалось и то, как идет уборочная. Уже намолочено свыше 4,6 млн т зерна. Брестская и Минская области перешагнули отметку в миллион, и к ней приближается Гродненская область. Как ожидается, показатели по урожаю в итоге будут не ниже прошлогодних.

Также в стране убрали почти 90% озимого рапса. На финальной стадии — уборка ярового ячменя и озимой ржи. Идет уборка озимой и яровой пшеницу, озимого тритикале.

Аграрии подходят к севу озимых: подготовлены свыше половины площадей, а на севере страны сев уже начат. Планируется использовать 457 тыс. га сельхозплощадей. Сев озимого рапса должен быть завершен до 25 августа.

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