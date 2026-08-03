В постоянных лесных питомниках ДНР проводятся плановые уходы за посевами

Мероприятия имеют ключевое лесоводственное значение, так как направлены на выращивание собственного посадочного материала главных лесообразующих пород — дуба обыкновенного (Quercus robur), акации белой (Робиния ложноакациевая) (Robinia pseudoacacia) и ясеня зеленого (Fraxinus pennsylvanica). Своевременный уход (рыхление, борьба с сорняками) обеспечивает высокую приживаемость сеянцев и их дальнейшее использование для восстановления лесов Республики.