В постоянных лесных питомниках ДНР проводятся плановые уходы за посевами

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В постоянных лесных питомниках лесохозяйственных учреждений Республики Амвросиевский лесхоз, Великоанадольский лесхоз, Донецкий лесхоз, Приазовский лесхоз и Торезский лесхоз, подведомственных Минприроды ДНР, в рамках национального проекта «Экологическое благополучие», проводятся плановые агротехнические уходы за посевами весны 2026 года.
Этой весной в лесохозяйственных учреждениях высеяно семян лесных пород на площади 1,4 га, что позволит запланировать выращивание 550 тыс. штук районированного посадочного материала главных лесообразующих пород.
Мероприятия имеют ключевое лесоводственное значение, так как направлены на выращивание собственного посадочного материала главных лесообразующих пород — дуба обыкновенного (Quercus robur), акации белой (Робиния ложноакациевая) (Robinia pseudoacacia) и ясеня зеленого (Fraxinus pennsylvanica). Своевременный уход (рыхление, борьба с сорняками) обеспечивает высокую приживаемость сеянцев и их дальнейшее использование для восстановления лесов Республики.
Об этом сообщил ТГ-канал Минприроды ДНР.
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