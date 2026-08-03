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В Самарской области закрыли базу отдыха

В Самарской области объект работал с нарушениями требований законодательства.

Источник: Комсомольская правда

В Самарской области суд удовлетворил иск прокуратуры о прекращении незаконной деятельности базы отдыха, которая расположена в деревне Красный Берег. На момент проверки там находились 30 человек, в том числе 18 детей, пятеро из которых были без сопровождения взрослых. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

«Порядок классификации средства размещения, требования к организации управления объектом и его содержания не выполнялись», — рассказали в надзорном ведомстве.

Комплекс зданий в Исаклинском районе использовали для временного проживания людей, объединенных интересом к изучению йоги. Постройки и территория обладали признаками базы отдыха.

Прокуратура направила в суд иск к собственнику недвижимости о признании деятельности незаконной. Проживавшие на объекте люди покинули его. Решение суда в законную силу не вступило.