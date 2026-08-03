В Самарской области закрыли базу отдыха

В Самарской области суд удовлетворил иск прокуратуры о прекращении незаконной деятельности базы отдыха, которая расположена в деревне Красный Берег. На момент проверки там находились 30 человек, в том числе 18 детей, пятеро из которых были без сопровождения взрослых. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.