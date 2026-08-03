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Калининградцев сняли с авиарейса в Египет, прокуратура организовала проверку

По предварительным данным, пассажирам отказали в посадке на рейс до Египта. Двоим из них не вернули багаж, который успел улететь в пункт назначения.

Источник: Российская газета

По предварительным данным, пассажирам отказали в посадке на рейс до Египта. Двоим из них не вернули багаж, который успел улететь в пункт назначения.

Северо-Западная транспортная прокуратура уже начала проверку по делу о неоказании услуги воздушной перевозки.

По данным ведомства, факт высадки пассажиров с международного рейса и проблемы с получением багажа зафиксированы.

Сейчас калининградская транспортная прокуратура выясняет детали произошедшего.

Контролирующие органы проверяют, как соблюдаются правовые нормы в сфере воздушных перевозок и права пассажиров.