Калининградцев сняли с авиарейса в Египет, прокуратура организовала проверку

По предварительным данным, пассажирам отказали в посадке на рейс до Египта. Двоим из них не вернули багаж, который успел улететь в пункт назначения.
Северо-Западная транспортная прокуратура уже начала проверку по делу о неоказании услуги воздушной перевозки.
По данным ведомства, факт высадки пассажиров с международного рейса и проблемы с получением багажа зафиксированы.
Сейчас калининградская транспортная прокуратура выясняет детали произошедшего.
Контролирующие органы проверяют, как соблюдаются правовые нормы в сфере воздушных перевозок и права пассажиров.