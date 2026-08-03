Бизнес Минска направил письмо в Минэкономики из-за ситуации с Wildberries

МССПиР проинформировал в письме экономическое ведомство, что сейчас бизнес-союз обобщает проблемы предпринимателей, вызванные этой ситуацией. Ранее сообщалось, что эксперты союза уже разработали ряд рекомендаций для продавцов из Беларуси, которые пострадали после пожаров на складах Wildberries на российской территории. Основная проблема для них — понять, какой ущерб нанесен и получить адекватную компенсацию.