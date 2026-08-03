Бизнес Минска направил письмо в Минэкономики из-за ситуации с Wildberries

МССПиР проинформировал в письме экономическое ведомство, что сейчас бизнес-союз обобщает проблемы предпринимателей, вызванные этой ситуацией. Ранее сообщалось, что эксперты союза уже разработали ряд рекомендаций для продавцов из Беларуси, которые пострадали после пожаров на складах Wildberries на российской территории. Основная проблема для них — понять, какой ущерб нанесен и получить адекватную компенсацию.
В объединении предпринимателей обратили внимание, что публичный договор между белорусскими продавцами и белорусским юрлицом Wildberries (ООО «ИМВБРБ») ссылки на пожары на территории Российской Федерации не могут рассматриваться как основание для отказа в компенсации на основании обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажора).
«Для минимизации ущерба белорусских предприятий необходимо объединить усилия делового сообщества и компетентных органов государственного управления Беларуси», — уверены в МССПиР.
Союз предложил провести рабочее совещание при общей координации Минэкономики, чтобы оценить последствия серии инцидентов на складах маркетплейса, составить план совместных действий и реализовать его.
«По некоторым данным, в настоящее время на складах Wildberries в Российской Федерации держат свою продукцию более 22 тысяч субъектов хозяйствования Республики Беларусь. Ущерб от пожаров для белорусских предприятий еще только начинает оцениваться», — подчеркивается в письмо в адрес Минэкономики.
Украинские дроны с середины июля не прекращают атаки складских комплексов маркетплейса на российской территории, из-за чего там начались пожары, и часть товаров была уничтожена. В результате атак есть погибшие и пострадавшие.