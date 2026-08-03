Нижегородская школьница разрабатывает лекарства на основе дрожжей

В качестве рабочей платформы Анна использует штамм дрожжей Komagataella phaffii — он широко применяется для синтеза множества лекарств, включая инсулин и вакцину против гепатита B. По словам самой исследовательницы, ключевое достоинство этого штамма — его безопасность: он нетоксичен и непатогенен, благодаря чему получаемые белки не нуждаются в сложной и затратной очистке. Цель работы — добиться максимальной эффективности производства целевых белков, сохранив высокое качество конечного продукта.