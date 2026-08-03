Нижегородская школьница разрабатывает лекарства на основе дрожжей

Анна Иванова, ученица лицея‑интерната «Центр одарённых детей», участвует во Всероссийской научно‑технологической программе «Большие вызовы» в федеральном центре «Сириус», сообщает министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области.
Девушка разрабатывает метод встраивания генов в дрожжи — это поможет сделать выпуск важнейших медикаментов более эффективным и доступным. Проект реализуется в рамках национального проекта «Молодёжь и дети», нацеленного в том числе на формирование научной элиты страны.
В качестве рабочей платформы Анна использует штамм дрожжей Komagataella phaffii — он широко применяется для синтеза множества лекарств, включая инсулин и вакцину против гепатита B. По словам самой исследовательницы, ключевое достоинство этого штамма — его безопасность: он нетоксичен и непатогенен, благодаря чему получаемые белки не нуждаются в сложной и затратной очистке. Цель работы — добиться максимальной эффективности производства целевых белков, сохранив высокое качество конечного продукта.
Министр образования Нижегородской области Михаил Пучков подчёркивает важность проектной деятельности для развития молодёжи. По его мнению, работа над реальными задачами учит школьников ответственности, командной работе и умению доводить идею до воплощения.
В этом году программа «Большие вызовы» приобрела международный статус: в ней принимают участие свыше 400 школьников из России и Казахстана, в том числе десять талантливых ребят из Нижегородской области. Региональный этап программы организовал центр «Вега» при министерстве образования региона.
Ранее сообщалось, что выпускники медвузов массово идут в ординатуру в Нижегородской области.