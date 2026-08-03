Второй Московский стартап-саммит состоится 29−30 сентября

Деловая программа саммита будет посвящена применению технологий в фокусных индустриях. В формате открытого диалога будут обозначены острые проблемы, с которыми сталкиваются инвесторы, крупный бизнес и государство, а также то, как на их запросы способны ответить технологические стартапы. На выставке эта концепция получит практическое продолжение: заказчики смогут протестировать решения и заключить контракты, а инвесторы — предложить финансирование. Также на сцене саммита состоится серия питч-шоу: сильнейшие стартапы из России и других стран, среди которых выпускники международного акселератора Sber500 и молодежных акселераторов Сбера, представят свои разработки.