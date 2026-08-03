Получать карту там, где удобно: жители все чаще пользуются выездным сервисом Сбера

«Сбер — не просто место, куда люди приходят за услугами, а надежный помощник, который всегда рядом. Наш выездной сервис создан для того, чтобы получать все услуги там, где удобно. Достаточно выбрать время, и наш выездной менеджер приедет домой или в офис. Это помогает экономить время и силы, чтобы наши клиенты могли уделить их семье, работе или любимому хобби. Для нас важно быть банком, который всегда оказывается там, где он нужнее всего».