МЧС выделило сотрудников в помощь аграриям на уборочной

«Мы сегодня 237 человек выделили для уборки урожая. Работает 69 комбайнеров на комбайнах. Также люди работают помощниками комбайнеров на автомобилях по отвозке зерна и операторами КЗС (зерносушилок — Sputnik)», — сказал министр.
Сотрудники МЧС задействованы и на других сельхозработах. К примеру, председатель Гродненского облисполкома Юрий Караев попросил выделить дополнительных механизаторов, чтобы увезти с полей солому.
Министр подчеркнул, что одна из главных задач для страны сейчас — уборка урожая. МЧС помогает в этом и параллельно констатирует увеличение рисков по пожарной безопасности во время уборочной кампании.
«Есть определенные риски, поэтому мы наращиваем свои силы, средства. Только за неделю более двух с половиной тысяч личного состава привлекли для решения вопросов контроля обеспечения пожарной безопасности. Поэтому думаю, что с работой справимся, проблемных вопросов не будет», — заверил Вадим Синявский.