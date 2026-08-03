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МЧС выделило сотрудников в помощь аграриям на уборочной

МИНСК, 3 авг — Sputnik. Министерство по чрезвычайным ситуациям не первый год включается в уборку урожая, заявил глава МЧС Вадим Синявский по итогам доклада президенту Беларуси Александру Лукашенко в понедельник.

Источник: Sputnik.by

«Мы сегодня 237 человек выделили для уборки урожая. Работает 69 комбайнеров на комбайнах. Также люди работают помощниками комбайнеров на автомобилях по отвозке зерна и операторами КЗС (зерносушилок — Sputnik)», — сказал министр.

Сотрудники МЧС задействованы и на других сельхозработах. К примеру, председатель Гродненского облисполкома Юрий Караев попросил выделить дополнительных механизаторов, чтобы увезти с полей солому.

Министр подчеркнул, что одна из главных задач для страны сейчас — уборка урожая. МЧС помогает в этом и параллельно констатирует увеличение рисков по пожарной безопасности во время уборочной кампании.

«Есть определенные риски, поэтому мы наращиваем свои силы, средства. Только за неделю более двух с половиной тысяч личного состава привлекли для решения вопросов контроля обеспечения пожарной безопасности. Поэтому думаю, что с работой справимся, проблемных вопросов не будет», — заверил Вадим Синявский.

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