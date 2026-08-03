Октябрьский удар по кошельку: волгоградцев предупредили о скачке цен на еду

По данным эксперта, сейчас снижение цен наблюдается в категории плодоовощной продукции, а на рынке хлеба формируется затоваривание из-за экспортных ограничений. При этом за последнюю неделю июля недельная инфляция существенно замедлилась до 0,04%, а годовая составила 5,94%, что отразилось на стоимости яиц, сыров и колбас.