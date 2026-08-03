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Октябрьский удар по кошельку: волгоградцев предупредили о скачке цен на еду

Что подорожает осенью, просчитали эксперты.

В августе в Волгограде, как и во всей России, ожидается временная продовольственная дефляция и замедление роста цен, однако уже к осени инфляционные риски могут снова усилиться.

Об этом сообщил экономист Дмитрий Абзалов, подчеркнув, что летнее удешевление продуктов будет краткосрочным.

По данным эксперта, сейчас снижение цен наблюдается в категории плодоовощной продукции, а на рынке хлеба формируется затоваривание из-за экспортных ограничений. При этом за последнюю неделю июля недельная инфляция существенно замедлилась до 0,04%, а годовая составила 5,94%, что отразилось на стоимости яиц, сыров и колбас.

Однако уже в октябре ситуация может резко измениться из-за сезонных факторов, планового индексирования тарифов на ЖКУ и возможных профилактических остановок НПЗ. Дополнительное давление на стоимость импортных товаров окажет курс рубля к доллару, а также энергетические издержки, которые уже заложены производителями в будущее поднятие цен, — пишет «Ридус».

Сможет ли Центральный банк удержать прогнозируемую инфляцию на уровне 6%, будет зависеть от ситуации на широком рынке потребления.

Осеннее изменение цен затронет и жителей Волгоградской области, которым стоит готовиться к возможному увеличению повседневных расходов.

Ранее сообщалось о графике выплаты пенсий и пособий в августе.