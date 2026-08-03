Рособрнадзор предостерег нижегородский агротехнологический университет

В ходе проверок в учреждении выявили ряд недочетов. В частности, часть внутренних документов вуза опиралась на утратившие силу приказы, а на некоторых направлениях отсутствовали программы воспитания. Также на сайте заведения не нашли образца договора на платные допуслуги и информации о стоимости обучения.