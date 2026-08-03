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Рособрнадзор предостерег нижегородский агротехнологический университет

В работе вуза выявили нарушения, связанные со старыми нормативными актами и отсутствием документов на сайте.

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) объявила предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований Нижегородскому государственному агротехнологическому университету имени Л. Я. Флорентьева. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В ходе проверок в учреждении выявили ряд недочетов. В частности, часть внутренних документов вуза опиралась на утратившие силу приказы, а на некоторых направлениях отсутствовали программы воспитания. Также на сайте заведения не нашли образца договора на платные допуслуги и информации о стоимости обучения.

Нижегородскому НГАТУ предложили принять меры по обеспечению соблюдения требований и привести всю документацию в соответствие с законодательством. Данные о проверке внесены в Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий.

Ранее сообщалось, что штрафы на 20 млн рублей получили нижегородские коммунальщики.