Вице-мэр Ефимов рассказал о результатах дорожного строительства в Москве

Столичные власти с 2011 года построили и реконструировали более 260 км линий метрополитена и 127 станций, а также полностью обновили парк депо, сообщил на полях V Международного транспортного саммита глава Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы Владимир Ефимов.
По его словам, создание дорожной инфраструктуры, так же как и метростроение, является одним из приоритетов столичного правительства, напрямую влияющим на комфорт и мобильность миллионов москвичей, а на данный момент в активной стадии строительства находятся 25 станций. «Каждый месяц мы открываем новые строительные площадки», — подчеркнул Ефимов.
Заммэра добавил, что параллельно с подземным строительством столичные власти проводят рекордное обновление наземной дорожной сети. По информации Ефимова, более 1600 км существующих в настоящее время дорог в Москве были построены за последние 15 лет, что составляет примерно треть от общего объема дорожной сети. При этом 75% приходится на самые сложные инженерные сооружения, такие как магистральные дороги, мосты и эстакады.
Владимир Ефимов отметил, что особый акцент был сделан на росте числа искусственных сооружений. Количество тоннелей, мостов, путепроводов и многоуровневых развязок с 2011 года увеличилось более чем на 70%.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что городские власти приняли решение продлить Арбатско-Покровскую линию московского метро от будущей станции «Гольяново» до района Восточный, расположенного за МКАД, что улучшит транспортную доступность не только для 12 тыс. жителей данного района, но и для десятков тысяч жителей Балашихи и Щелковского района.