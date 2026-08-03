Вице-мэр Ефимов рассказал о результатах дорожного строительства в Москве

Заммэра добавил, что параллельно с подземным строительством столичные власти проводят рекордное обновление наземной дорожной сети. По информации Ефимова, более 1600 км существующих в настоящее время дорог в Москве были построены за последние 15 лет, что составляет примерно треть от общего объема дорожной сети. При этом 75% приходится на самые сложные инженерные сооружения, такие как магистральные дороги, мосты и эстакады.