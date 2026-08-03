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Ford и Dacia остановили заводы в Румынии из-за нехватки электричества

Автопроизводители Ford и Dacia («дочка» Renault) остановили работу заводов в Румынии до 19 августа, чтобы снизить нагрузку на энергосистему страны на фоне дефицита электроэнергии.

Источник: РБК

Автопроизводители Ford и Dacia («дочка» Renault) остановили работу заводов в Румынии до 19 августа, чтобы снизить нагрузку на энергосистему страны на фоне дефицита электроэнергии. Об этом сообщил премьер-министр Илие Боложан, передает Reuters.

Решение компаний позволило сократить потребление электроэнергии примерно на 200 МВт. По словам Боложана, другие крупные предприятия также намерены добровольно снизить расход энергии, чтобы ослабить нагрузку на сеть.

Проблемы с электроснабжением возникли из-за сильной засухи и падения уровня воды в Дунае. Румынская государственная компания Nuclearelectrica ранее остановила один из двух реакторов АЭС «Чернаводэ», поскольку воды для охлаждения оборудования оказалось недостаточно. Власти начали работы по перенаправлению части речного потока к оставшемуся энергоблоку.

На август в Румынии ввели общенациональный режим чрезвычайной ситуации в энергетике. Бухарест также начал переговоры об увеличении импорта электроэнергии из соседних стран, однако возможности поставок ограничивают пропускная способность межгосударственных сетей и высокий спрос в регионе.

Ford Motor Company — один из крупнейших автопроизводителей США. Компанию основал Генри Форд в 1903 году, ее штаб-квартира расположена в городе Дирборн, штат Мичиган. Ford выпускает легковые автомобили, внедорожники, пикапы и коммерческий транспорт под брендами Ford и Lincoln, а также предоставляет финансовые услуги через подразделение Ford Credit.

Dacia — автомобильный бренд Renault Group, основанный в Румынии в 1968 году. Французский концерн приобрел компанию в 1999 году, а в 2004-м перезапустил марку на международном рынке с моделью Logan. Dacia выпускает автомобили доступного ценового сегмента, основные рынки бренда находятся в Европе и странах Средиземноморья.

Ford приобрел контроль над румынским предприятием Automobile Craiova в 2007 году. Компания планировала вложить в развитие площадки €675 млн и увеличить ее мощности до 300 тыс. автомобилей и такого же числа двигателей в год.

Позднее на заводе в Румынии наладили выпуск кроссоверов Ford EcoSport для европейского рынка. В 2017 году российские поставщики Ford Sollers начали отправлять на предприятие комплектующие, а мощности площадки оценивались примерно в 300 тыс. автомобилей в год.

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