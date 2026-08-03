Ford и Dacia остановили заводы в Румынии из-за нехватки электричества

Ford Motor Company — один из крупнейших автопроизводителей США. Компанию основал Генри Форд в 1903 году, ее штаб-квартира расположена в городе Дирборн, штат Мичиган. Ford выпускает легковые автомобили, внедорожники, пикапы и коммерческий транспорт под брендами Ford и Lincoln, а также предоставляет финансовые услуги через подразделение Ford Credit.