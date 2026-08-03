Ford и Dacia остановили заводы в Румынии из-за нехватки электричества

Решение компаний позволило сократить потребление электроэнергии примерно на 200 МВт. По словам Боложана, другие крупные предприятия также намерены добровольно снизить расход энергии, чтобы ослабить нагрузку на сеть.
Проблемы с электроснабжением возникли из-за сильной засухи и падения уровня воды в Дунае. Румынская государственная компания Nuclearelectrica ранее остановила один из двух реакторов АЭС «Чернаводэ», поскольку воды для охлаждения оборудования оказалось недостаточно. Власти начали работы по перенаправлению части речного потока к оставшемуся энергоблоку.
На август в Румынии ввели общенациональный режим чрезвычайной ситуации в энергетике. Бухарест также начал переговоры об увеличении импорта электроэнергии из соседних стран, однако возможности поставок ограничивают пропускная способность межгосударственных сетей и высокий спрос в регионе.
Ford Motor Company — один из крупнейших автопроизводителей США. Компанию основал Генри Форд в 1903 году, ее штаб-квартира расположена в городе Дирборн, штат Мичиган. Ford выпускает легковые автомобили, внедорожники, пикапы и коммерческий транспорт под брендами Ford и Lincoln, а также предоставляет финансовые услуги через подразделение Ford Credit.
Dacia — автомобильный бренд Renault Group, основанный в Румынии в 1968 году. Французский концерн приобрел компанию в 1999 году, а в 2004-м перезапустил марку на международном рынке с моделью Logan. Dacia выпускает автомобили доступного ценового сегмента, основные рынки бренда находятся в Европе и странах Средиземноморья.
Ford приобрел контроль над румынским предприятием Automobile Craiova в 2007 году. Компания планировала вложить в развитие площадки €675 млн и увеличить ее мощности до 300 тыс. автомобилей и такого же числа двигателей в год.
Позднее на заводе в Румынии наладили выпуск кроссоверов Ford EcoSport для европейского рынка. В 2017 году российские поставщики Ford Sollers начали отправлять на предприятие комплектующие, а мощности площадки оценивались примерно в 300 тыс. автомобилей в год.
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