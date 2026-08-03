Мосбиржа с 12 августа понизит уровень листинга акций «Ленты» и ДВМП

Уровни листинга Мосбиржи — это система анализа ценных бумаг. От первого до третьего уровня распределены бумаги в зависимости от надежности компании и качества ее работы. На третий уровень попадают бумаги новых или небольших компаний, а также тех, кто перестал соответствовать правилам первых двух.