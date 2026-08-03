В США сертифицировали Boeing 737 Max 7 после почти десятилетней задержки

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) объявило о сертификации Boeing 737 Max 7 спустя почти десять лет после начала разработки. В ведомстве отметили, что одобрение стало результатом «многолетней работы по решению сложных технических вопросов и тщательного анализа конструкции лайнера».