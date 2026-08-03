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В США сертифицировали Boeing 737 Max 7 после почти десятилетней задержки

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) объявило о сертификации Boeing 737 Max 7 спустя почти десять лет после начала разработки. В ведомстве отметили, что одобрение стало результатом «многолетней работы по решению сложных технических вопросов и тщательного анализа конструкции лайнера».

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) объявило о сертификации Boeing 737 Max 7 спустя почти десять лет после начала разработки. В ведомстве отметили, что одобрение стало результатом «многолетней работы по решению сложных технических вопросов и тщательного анализа конструкции лайнера».

В FAA подчеркнули, что в Max 7 внедрены ключевые улучшения, включая обновления программного обеспечения управления полетом, системы оповещения экипажа и доработанную антиобледенительную систему, что предотвращает перегрев двигателей.

Как сообщает CNBC, перевозчики, включая Southwest Airlines, планировали запустить эту самую маленькую модель в семействе 737 Max еще до пандемии, однако процесс затянулся из-за ужесточения контроля после катастроф Max 8 в 2018—2019 годах, производственных проблем и необходимости перепроектировки.

Аналитики Jefferies отмечают, что сертификация Max 7 может принести Boeing долгожданные средства. Компания уже построила около 40 готовых машин этой модели и более крупного Max 10.

Сразу после объявления акции Boeing выросли более чем на 6%.

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