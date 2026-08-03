Собянин заявил, что каждый седьмой рубль в госзаказе страны дала Москва

На Москву приходится почти 14% от общего объема закупок в России — это примерно каждый седьмой рубль в системе госзаказа страны, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в «Максе».
В первой половине 2026 года столица заключила более 200 тыс. контрактов, из них около 73 тыс. с поставщиками из других регионов — это примерно треть от общего числа. Больше всего поставок в Москву обеспечили компании из Московской области, Санкт-Петербурга, Свердловской и Владимирской областей, а также Краснодарского края.
«Чаще всего столица приобретала медицинские изделия и лекарства, образовательные услуги, строительные товары, техническое обслуживание и содержание оборудования и транспортных средств, хозяйственные товары и бытовую технику», — говорится в сообщении.
Собянин отметил, что благодаря развитой цифровой инфраструктуре участвовать в городских закупках могут предприниматели со всей России.
В июне в интервью РБК Собянин заявил, что Москва будет развиваться «на другом качественном уровне» в течение следующих десяти лет.
В первую очередь будет развиваться транспорт, сказал он, отметив, что невозможно представить общественное пространство в Москве без транспортных средств. «Их нужно постоянно апгрейдить, делать обновления, повышать их качество, придерживаясь мировых стандартов, мирового уровня».
«Те уникальные услуги, которые у нас сегодня есть, муниципальные услуги — это системы здравоохранения, образования», — добавил он, отметив, что в Москве их стремятся вывести «на новые качественные уровни», полностью обновляя инфраструктуру.
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