Собянин заявил, что каждый седьмой рубль в госзаказе страны дала Москва

В первой половине 2026 года столица заключила более 200 тыс. контрактов, из них около 73 тыс. с поставщиками из других регионов — это примерно треть от общего числа. Больше всего поставок в Москву обеспечили компании из Московской области, Санкт-Петербурга, Свердловской и Владимирской областей, а также Краснодарского края.