Ростех: полностью импортозамещенный лайнер МС-21−310 готов к серийному выпуску

«Машиной управлял экипаж в составе заслуженных летчиков-испытателей Героя России Романа Таскаева, Сергея Михайлюка и Андрея Воропаева, а также инженера-испытателя Николая Фонурина. Машина, оснащенная двигателями ПД-14 разработки Объединенной двигателестроительной корпорации Ростеха, достигла высоты 6000 метров и приборной скорости 600 км/ч. Экипаж проверил устойчивость, управляемость в различных конфигурациях и работу отечественных бортовых систем. Самолет показал себя хорошо, полетное задание выполнено полностью», — говорится в релизе корпорации.
«На сегодняшний день выполнено уже около половины программы сертификационных летных испытаний, а после завершения сертификации начнутся поставки серийных самолетов эксплуатантам», — заявил заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Геннадий Абраменков.
По его словам, в первой партии, готовящейся к выпуску, 18 самолетов.
«Завод уже может приступить к выполнению новых заказов, утвержденных Правительством России», — добавляют в пресс-службе Ростеха.
Напомним, что в январе этого года министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов заявлял, что отечественные самолеты МС-21 и SJ-100 смогут выйти на зарубежные рынки после прохождения сертификации и начала эксплуатации.
При этом министр подчеркнул, что в условиях санкционных ограничений приоритетом остается внутренний рынок. По его словам, первоочередной задачей является обеспечение спроса российских авиакомпаний на импортозамещению авиатехнику для укрепления технологического суверенитета страны.
МС-21 является отечественным проектом ближне- и среднедальнего следования, ожидается, что он заменит Ту-154 и семейству Ту-204, также новое воздушное судно может стать заменой зарубежных самолетов. Самолет рассчитан выдерживать расстояния до 5,1 тыс. км.