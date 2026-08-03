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Нефтяной тупик: Саудовская Аравия теряет все маршруты для экспорта

У Саудовской Аравии почти не осталось безопасных путей для вывоза нефти. Сначала Иран перекрыл Ормузский пролив, и королевство перенаправило потоки на запад, к Красному морю. Но там теперь блокировка со стороны йеменских хуситов, которые атакуют суда. Эр-Рияд попробовал отправлять танкеры в Египет, но и там два судна с газом недавно попали под удары беспилотников. В итоге у крупнейшего экспортёра ОПЕК фактически не осталось маневров, пишет Oilprice.

У Саудовской Аравии почти не осталось безопасных путей для вывоза нефти. Сначала Иран перекрыл Ормузский пролив, и королевство перенаправило потоки на запад, к Красному морю. Но там теперь блокировка со стороны йеменских хуситов, которые атакуют суда. Эр-Рияд попробовал отправлять танкеры в Египет, но и там два судна с газом недавно попали под удары беспилотников. В итоге у крупнейшего экспортёра ОПЕК фактически не осталось маневров, пишет Oilprice.

В марте, когда Иран парализовал движение через Ормуз, Саудовская Аравия переключилась на трубопровод Petroline мощностью 7 млн баррелей в сутки, который ведёт к порту Янбу на побережье Красного моря. Экспорт оттуда тогда вырос до 2,47 млн баррелей в сутки — на 330% больше прежних объёмов. К апрелю через Янбу шло уже больше 4 млн баррелей в сутки. Но к июню поставки упали до 2,39 млн — на 41% ниже мартовского пика. Сказались и временное возобновление движения через Ормуз в конце июня, и новая блокада со стороны хуситов, объявленная на прошлой неделе против саудовских судов.

Теперь Эр-Рияду остаётся только один морской путь — через Суэцкий канал и трубопровод SUMED к Средиземному морю. Но его пропускная способность — всего 2,5 млн баррелей в сутки, и часть этой мощности уже забронирована другими странами. Суэцкий канал способен пропускать не больше 1 млн баррелей в сутки. Так что перенаправить все прежние объёмы физически невозможно. Сейчас несколько саудовских танкеров идут к египетскому порту Айн-Сухна, откуда нефть поступает в SUMED, а часть уже грузится на средиземноморском конце трубопровода для отправки в Азию.

На этом фоне есть и позитив: цены на нефть Brent выросли на 47% с начала года, и бюджетный дефицит Саудовской Аравии заметно сократился. Доходы от нефти во втором квартале подскочили на 28% по сравнению с первым, хотя добыча упала примерно на 25%. Но географическая уязвимость никуда не делась. Восстановление трафика через Ормуз пока идёт очень медленно — по данным аналитиков, сейчас через пролив проходит лишь небольшая доля от довоенного уровня, и перспективы снятия блокады хуситов остаются туманными.

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