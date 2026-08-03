Нефтяной тупик: Саудовская Аравия теряет все маршруты для экспорта

В марте, когда Иран парализовал движение через Ормуз, Саудовская Аравия переключилась на трубопровод Petroline мощностью 7 млн баррелей в сутки, который ведёт к порту Янбу на побережье Красного моря. Экспорт оттуда тогда вырос до 2,47 млн баррелей в сутки — на 330% больше прежних объёмов. К апрелю через Янбу шло уже больше 4 млн баррелей в сутки. Но к июню поставки упали до 2,39 млн — на 41% ниже мартовского пика. Сказались и временное возобновление движения через Ормуз в конце июня, и новая блокада со стороны хуситов, объявленная на прошлой неделе против саудовских судов.