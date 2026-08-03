Гендиректор «ИжАвиа» опроверг информацию о своем увольнении

Так господин Синельников прокомментировал публикацию «Известий». Источники газеты допускали, что он покинет пост, а на его место придет бывший премьер Удмуртии Роман Ефимов. В пресс-службе правительства Удмуртии напомнили, что авиакомпания входит в собственность республики. По этой причине кадровые решения в компании принимают региональные власти.