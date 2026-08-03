ЦБ: спрос на наличные в июле вырос на 43% и стал рекордным с начала года

Объем наличных денег в России обновил рекорд и к началу текущего года, достигнув 19,7 трлн рублей. Как сообщает Mash Money со ссылкой на Strategy Partners, за последние пять лет объем бумажных денег в обращении увеличился на 46%, однако их доля в розничном обороте упала почти вдвое — с 25,7% в 2021 году до 12,5%.