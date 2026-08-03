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FT: Apple подала в суд на власти Британии из-за доступа к зашифрованным данным

Жалобу направили в специальный британский трибунал, который расследует предполагаемые случаи слежки за гражданами со стороны государственных органов.

ЛОНДОН, 3 августа. /ТАСС/. Американская корпорация Apple подала в суд на британские власти из-за их попыток получить доступ к зашифрованным данным пользователей. Об этом сообщила газета Financial Times (FT).

По ее информации, жалоба была подана в специальный британский трибунал, который расследует предполагаемые случаи слежки за гражданами со стороны государственных органов. Обращение касается требования правительства Великобритании предоставить доступ к зашифрованным облачным резервным копиям данных британских пользователей.

В 2025 году Соединенное Королевство под давлением США отказалось от требования к Apple предоставить широкий доступ к зашифрованным данным пользователей. Однако позже британские власти направили корпорации новое «уведомление о технических возможностях», суть которого состояла в том, что Apple должна делиться с Лондоном данными всех пользователей, за исключением американских.

Теперь компания оспаривает это требование, которое, по мнению Apple, нарушает конфиденциальность пользователей. Британская сторона мотивирует свои требования необходимостью противодействия терроризму и борьбы с насилием.

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