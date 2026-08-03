FT: Apple подала в суд на власти Британии из-за доступа к зашифрованным данным

В 2025 году Соединенное Королевство под давлением США отказалось от требования к Apple предоставить широкий доступ к зашифрованным данным пользователей. Однако позже британские власти направили корпорации новое «уведомление о технических возможностях», суть которого состояла в том, что Apple должна делиться с Лондоном данными всех пользователей, за исключением американских.