Россельхознадзор ограничил ввоз в Россию птицы и инкубационного яйца из Камбоджи

Россельхознадзор принял решение временно ограничить ввоз в Россию из Камбоджи живой птицы и инкубационного яйца начиная с 3 августа. Об этом говорится в заявлении ведомства.
«Вводятся временные ограничения на импорт в Российскую Федерацию из Камбоджи следующей продукции: живая птица и инкубационное яйцо», — говорится в сообщении.
Уточняется, что причиной для принятия решения стало ухудшение эпизоотической обстановки по инфекции вирусом болезни Ньюкасла, которая фиксируется на территории Камбоджи. Также под ограничения попало мясо птицы, готовая продукция из него. Исключение составляют товары, которые были подвержены обработке, убивающей вирусы болезни.
Ранее KP.RU сообщал, что Россельхознадзор временно запретил ввоз и транзит всей мясной продукции белорусской компании «Велес-Мит». Причиной стала попытка провезти более 43 тонн свиного шпика по поддельному ветсертификату из Казахстана.