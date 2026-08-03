Россельхознадзор ограничил ввоз в Россию птицы и инкубационного яйца из Камбоджи

Уточняется, что причиной для принятия решения стало ухудшение эпизоотической обстановки по инфекции вирусом болезни Ньюкасла, которая фиксируется на территории Камбоджи. Также под ограничения попало мясо птицы, готовая продукция из него. Исключение составляют товары, которые были подвержены обработке, убивающей вирусы болезни.