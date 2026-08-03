План программы «Мобильность 2.0» перевыполнили в Нижегородской области

Нижегородская область перевыполнила целевой показатель федеральной программы «Мобильность 2.0» на 19% по итогам первого полугодия 2026 года. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.
За шесть месяцев на предприятия региона приехали работать 95 новых сотрудников при годовом плане в 80 человек. В проекте, который помогает компенсировать работодателям часть затрат на оплату труда привлеченных специалистов в сферу ОПК, приняли участие 14 нижегородских компаний.
По словам министра демографии и развития человеческого капитала Нижегородской области Игоря Пантюхина, программа помогает успешно решать проблему дефицита кадров. В Нижегородском кадровом центре «Работа России» также отметили расширение географии приезжающих специалистов и рост интереса бизнеса к финансовой поддержке.
Ранее сообщалось, что до 225 000 ₽ могут получить иногородние студенты в Нижегородской области.