Ричмонд
+31°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

План программы «Мобильность 2.0» перевыполнили в Нижегородской области

В регион уже привлекли 95 специалистов для оборонно-промышленных и ключевых предприятий.

Нижегородская область перевыполнила целевой показатель федеральной программы «Мобильность 2.0» на 19% по итогам первого полугодия 2026 года. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

За шесть месяцев на предприятия региона приехали работать 95 новых сотрудников при годовом плане в 80 человек. В проекте, который помогает компенсировать работодателям часть затрат на оплату труда привлеченных специалистов в сферу ОПК, приняли участие 14 нижегородских компаний.

По словам министра демографии и развития человеческого капитала Нижегородской области Игоря Пантюхина, программа помогает успешно решать проблему дефицита кадров. В Нижегородском кадровом центре «Работа России» также отметили расширение географии приезжающих специалистов и рост интереса бизнеса к финансовой поддержке.

Ранее сообщалось, что до 225 000 ₽ могут получить иногородние студенты в Нижегородской области.