План программы «Мобильность 2.0» перевыполнили в Нижегородской области

За шесть месяцев на предприятия региона приехали работать 95 новых сотрудников при годовом плане в 80 человек. В проекте, который помогает компенсировать работодателям часть затрат на оплату труда привлеченных специалистов в сферу ОПК, приняли участие 14 нижегородских компаний.