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Нацбанк увеличил курс доллара и курс евро на 4 августа

Нацбанк повысил курс евро и курс доллара и понизил курс российского рубля на 4 августа, вторник.

Источник: Комсомольская правда

Национальным банком скорректированы валютные курсы на 4 августа, вторник. Так, курс доллара и курс евро подросли, а курс российского рубля стал легче в валютной корзине.

Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.

В итоге на вторник, 4 августа, Национальный банк установил следующие курсы валют: 1 доллар США равен 2,9081 белорусского рубля, 1 евро — 3,3507 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,6553 белорусского рубля.

Относительно курсов валют, установленных на понедельник, 3 августа, курс доллара и курс евро стали выше и курс российского рубля подросли в понедельник, 3 августа. Сильнее в сторону понижения изменился курс американской валюты.

В денежном выражении курс доллара стал выше на 0,0023 белрубля, курс евро подрос на 0,0078 белрубля, а курс российского рубля стал ниже на 0,0077 белрубля.

Тем временем в Беларуси суд запретил тратить зарплату девочке-подростку, которая работает в колхозе.

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